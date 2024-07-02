İran'da kum fırtınası 620 kişi hastanelik etti

Düzenleme: Kaynak: AA
İran'da kum fırtınası 620 kişi hastanelik etti

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum fırtınasından etkilenen 620 kişi hastanelik oldu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), Zabul Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin hastane öncesi acil durum ve olay yönetimi sorumlusu Muhammed Halili, kum fırtınası sonrası yaşananlara dair bilgi verdi.

Halili, Sistan bölgesinde şiddetli fırtına ve tozdan etkilenen ve yaralanan 620 kişinin çeşitli hastanelere başvurduğunu ve bunlardan 25'inin yatarak tedavi olduğunu duyurdu.

İranlı yetkili, kum fırtınasından kaynaklı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafik kazaları da yaşandığını ifade ederek, 16 kişinin de yaralandığını bildirdi.

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