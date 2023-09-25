İran'da kum fırtınası nedeniyle 2 bin 107 kişi hastanelik oldu

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde son 5 günde 2 bin 107 kişi kum ve toz fırtınasının neden olduğu çeşitli şikayetlerle hastanelere başvurdu.