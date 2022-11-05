﻿İran'da Kürt sanatçı Yassin'e canlı yayında idama muhkum oldu 

Gazeteduvar'da yer alan bilgilere göre, İran’da Mahsa Jîna Amînî'nin "ahlak polisleri” tarafından 16 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra katledilmesiyle başlayan protestolara siyasi şarkılar söyleyerek destek veren ve 2 Ekim’de gözaltına alınan Kürt sanatçı Samin Yassin (Seydî) çıkarıldığı mahkemece idama mahkum edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Rojhilat’ın Kirmanşah kentinde gözaltına alınan ve ağır işkenceye uğrayan Yassin, günler sonra dün İran rejim mahkemesinde yargılandı. Yassin, kendisine yöneltilen 11 suçlamayı da kabul etmedi.

DEVLET TELEVİZYONUNDA CANLI YAYINLANDI

Yapılan yargılamanın tamamı İran rejiminin "korku yaymak" amacıyla kullandığı yöntemlerden biri olarak İran devlet televizyonlarında canlı olarak yayınlandı. Mahkeme 10 dakika süren yargılamanın ardından Yassin’i idama mahkum etti.

Kararın ardından İran ve Rojhilat’ın birçok kentinde gençler, sokaklara çıkarak kararı protesto etti. Yine dünyanın birçok ülkesinde yaşayan sanatçılar da Yassin’e verilen idam cezasını kınayarak, kararın geri çekilmesi için kampanya başlattı.