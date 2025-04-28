İran’da limandaki patlamada güvenlik ihlali tespit edildi

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen patlamanın ardından kurulan inceleme komitesi, olayla ilgili ilk değerlendirme raporunu yayımladı.

İHLAL VAR

İçişleri Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, uzmanlar ve bilirkişilerin katılımıyla yapılan toplantıların ardından hazırlanan ilk raporda güvenlik önlemleri ile sivil savunma kurallarının ihlal edildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, konuya ilişkin yanlış ve çelişkili beyanda bulunulduğunun belirlendiği, güvenlik ve yargı birimlerinin sorumluları tespit etmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, olayın kesin nedeninin belirlenebilmesi için tüm boyutlarıyla kapsamlı bir inceleme yapılması gerektiği ve bu sürecin teknik ile laboratuvar çalışmalarının tamamlanmasını zorunlu kıldığı belirtildi. Gerekli işlemlerin başlatıldığı vurgulanan açıklamada, sürecin tamamlanmasının ardından sonuçların en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca olayda kusuru bulunan kişilerle ilgili hiçbir şekilde taviz verilmeyeceği vurgulanarak, vatandaşlardan olayla ilgili gelişmeleri yalnızca Hürmüzgan Valisi başkanlığında kurulan komiteden takip etmeleri istendi.

Limandaki patlamanın ardından yangın çıkmış, olay yerine itfaiye, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edilmişti. Patlama sonrası limanda çıkan yangın tamamen söndürülmüş ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılmıştı. Patlamada şu ana kadar 70 kişinin hayatını kaybettiği, bin 210 kişinin de yaralandığı açıklandı.