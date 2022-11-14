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İran’da ‘Mahsa Amini’ idamı

İran’ın başkenti Tahran’da hayatını kaybetmesi sonrası başlayan gösterilere katılanlardan bir kişiye isyan çıkarmak suçu gerekçesiyle idam cezası verildi. 5 kişiye ise hapis cezası verildi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 09:37
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İran’da Mahsa Amini için protesto yapan bir kişiye idam cezası verildi

İran’da ‘Mahsa Amini’ idamı
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İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı’nda yer alan haberde, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei’nin talimatıyla, ‘protesto davaları için soruşturma sürecinin başladığı ve sanıkların yargılanmasına devam edildiği’ belirtildi.

Haberde, Tahran Devrim Mahkemesinin göstericilerden kimlik bilgileri söylenmeyen biri için idam cezası beş gösterici için de hapis cezası verdiği, kararlara temyiz yolunun açık olduğu aktarıldı.

İdam cezasına çarptırılan kişi, ‘devlet kurumunu kundaklama, kamu düzenini ve huzurunu bozma, ulusal güvenliğe karşı açık ve gizli faaliyette bulunma, kamu malına kasten zarar verme ve yeryüzünde bozgunculuk yapmak’la suçlanıyor.

Haberde ayrıca Devrim Mahkemesi’nin beş kişiye de ‘milli güvenliğe karşı suç işlemek, kamu düzenini ve huzurunu bozmak amacıyla açık ve gizli faaliyette bulunmak’ gibi suçlamalarla beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verdiği kaydedildi.

İRAN’DAKİ GÖSTERİLER

Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından ‘başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle’ gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin, 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı şiddetli protestolara yol açmıştı. Yaklaşık iki aydır devam eden gösterilerde çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

PROTESTOCULARA İSTENEN CEZALAR

Gözaltına alınanlara ilişkin iddianamelerin hazırlanmaya başlamasıyla birlikte ülkede göstericilere verilecek cezalar da tartışma konusu oldu.

İran Meclisindeki 227 milletvekilinin imzasıyla 6 Kasım’da ‘gösterilerde ateşli veya ateşsiz silahlarla insanların canına kast eden ve ölümlerine neden olan kişiler hakkında idam cezasının uygulanmasını öneren’ bir bildiri yayımlanmıştı.

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 7 Kasım’da yaptığı açıklamada, ‘yargı sürecinde göstericilerle isyancıların birbirinden ayrılması gerektiğini’ vurgulamıştı.

Ejei, yargı mensuplarından değerlendirmelerinde dikkatli olmalarını isteyerek “Yargı mensupları, son gösterilerde asıl isyancılarla suçsuz ve kandırılmış insanları ayrıştırmalı ve gerekli mekanizmalarla bu kişileri serbest bırakmalıdırlar” demişti.

İran Meclis Başkanlığı Sözcüsü Nizamuddin Musevi ise 8 Kasım Salı günü, 227 milletvekilinin bildirisine değinerek, şunları söylemişti:

(Bu bildiride) Batı medyasının çizdiği yanlış çerçevenin aksine, ölüm cezasından bahsedilmiyor ancak insanların canını alan kişilerin ‘kısası’ vurgulanıyor. Başkalarının canına kıyanlara da ceza uygulanır. Protesto bahanesiyle insanların silahla öldürülmesi ve katledilmesi kabul edilemez.

NE OLMUŞTU

Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açtı.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar devam ediyor.

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