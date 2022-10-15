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İran'da Mahsa Emini protestoları 29. gününde

İran’da Mahsa Emini’nin ölümünden sonra başlayan gösteriler 29. gününde de birçok kentte devam etti.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 17:02
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İran'da Mahsa Emini protestoları 29. gününde

İran'da Mahsa Emini protestoları 29. gününde
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Ülkenin birçok kentindeki üniversitelerde yapılan protestolarda yönetim karşıtı sloganlar atılırken gözaltındaki öğrencilerin bırakılması ve gözaltı işlemlerinin durdurulması talep edildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Beheşti, Allame Tebatebai, Tahran İlim ve Kültür, Kirmanşah Razi, İsfahan Sanat ile Tahran Sure üniversitelerinde öğrenciler kampüs içinde gösteri düzenleyerek Emini’nin ölümü sonrası başlayan gözaltılara tepki gösterdi.

Reşt Azad Üniversitesi öğrencileri ise caddede yönetim karşıtı sloganlar atarak yürüyüş yaparken Tahran Nasreddin Tusi öğrencileri de “Savaşacağız, öleceğiz, İran'ı geri alacağız" şeklinde slogan attı.

İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliği de Telegram hesabından yaptığı açıklamada Tahran İlim ve Kültür Üniversitesi öğrencilerini kaynak göstererek gösteri sonrası birçok öğrencinin gözaltına alındığını aktardı.

Diğer yandan sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre Sakkız kentinde esnafın protestoları desteklemek için bugün kepenk kapattığı görüldü.

Dün akşam da Yezd eyaletindeki göstericiler ateş yakarak yolu trafiğe kapatırken Huzistan’ın Lali kentindeki göstericiler sokağa çıkıp yönetim karşıtı sloganlar attı.

- İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı ise (HRANA) dün yayınladığı raporda 17 Eylül ile 14 Ekim tarihleri arasında 32’si çocuk 26’sı güvenlik görevlisi olmak üzere 233 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.

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