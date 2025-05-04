İran’da motosiklet fabrikasında büyük yangın: 2’si ağır 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA

İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Meşhed kentinde bir fabrikada büyük bir yangın çıktı. Kum’daki fabrika yangınında ise ikisi ağır beş işçi yaralandı, soruşturma devam ediyor.

İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Meşhed kentinde bir fabrikada büyük bir yangın çıktığı bildirildi.

Meşhed İtfaiyesinden yapılan yazılı açıklamada, birkaç dakika önce bir motosiklet fabrikasında çıkan yangının oldukça şiddetli olduğu belirtildi.

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İtfaiye ekiplerinin şu anda yangına müdahale ettiği aktarılırken, can kaybı veya yaralı bilgisi verilmedi.

Ülke medyasında yayımlanan görüntülerde yangının şiddeti dikkati çekti.

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KUM'DA DA BİR FABRİKADA YANGIN ÇIKTI

Öte yandan İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Kum kentinde de bir organize sanayi bölgesindeki fabrikada yangın çıktı.

Yangında ikisi ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

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