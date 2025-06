İran'da müzeler boşaltıldı: Kültürel miras güvenceye alındı

İran, İsrail'in son dönemdeki saldırılarının ardından önemli tarihi eserlerini büyük müzelerden alarak ülkenin çeşitli bölgelerindeki güvenli depolama tesislerine nakletti. Bu hamle, İran Hava Yolları'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan bir açıklama ile duyuruldu. Saldırılarda herhangi bir müze veya kültürel miras alanının zarar gördüğüne dair bir rapor bulunmamakla birlikte, eserlerin taşınması ülkenin kültürel varlıklarını korumaya yönelik ihtiyati bir tedbir olarak değerlendiriliyor.

MÜZELER BOŞALTILDI, DETAYLAR GİZLİ TUTULUYOR

İran Hava Yolları, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, "İranlı yetkililer, İsrail'in son saldırılarına yanıt olarak, önemli tarihi eserleri büyük müzelerden ülke genelindeki güvenli depolama tesislerine acil olarak transfer etmeyi tamamladı" ifadelerini kullandı. Transferle ilgili henüz kamuoyuna daha fazla detay açıklanmadı. Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı da resmi bir bildiri yayınlamadı. Depolama tesislerinin niteliği, operasyonun zaman çizelgesi veya taşınan belirli eserler hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

