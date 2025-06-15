İran'da müzeler boşaltıldı: Kültürel miras güvenceye alındı

İran, İsrail'in son dönemdeki saldırılarının ardından önemli tarihi eserlerini büyük müzelerden alarak ülkenin çeşitli bölgelerindeki güvenli depolama tesislerine nakletti. Bu hamle, İran Hava Yolları'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan bir açıklama ile duyuruldu. Saldırılarda herhangi bir müze veya kültürel miras alanının zarar gördüğüne dair bir rapor bulunmamakla birlikte, eserlerin taşınması ülkenin kültürel varlıklarını korumaya yönelik ihtiyati bir tedbir olarak değerlendiriliyor.

MÜZELER BOŞALTILDI, DETAYLAR GİZLİ TUTULUYOR

İran Hava Yolları, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, "İranlı yetkililer, İsrail'in son saldırılarına yanıt olarak, önemli tarihi eserleri büyük müzelerden ülke genelindeki güvenli depolama tesislerine acil olarak transfer etmeyi tamamladı" ifadelerini kullandı. Transferle ilgili henüz kamuoyuna daha fazla detay açıklanmadı. Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı da resmi bir bildiri yayınlamadı. Depolama tesislerinin niteliği, operasyonun zaman çizelgesi veya taşınan belirli eserler hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

In response to recent #israeli attacks on #Iran, #Iranian authorities have completed the emergency transfer of key historical artifacts from major museums to secure storage facilities across the country. #Tehran pic.twitter.com/fxo9XUAeyX — Iran Air (@IranAir_IRI) June 15, 2025

İRAN'IN ZENGİN KÜLTÜREL MİRASI TEHLİKE ALTINDA

İran, Ulusal İran Müzesi ve Tahran'daki Rıza Abbasi Müzesi gibi önemli koleksiyonlara ev sahipliği yapıyor. Bu kurumlar, Ahameniş ve Sasani İmparatorlukları'ndan kalma binlerce yıllık arkeolojik malzemelerin yanı sıra İslami dönemden seramikler, tekstiller ve el yazması eserleri barındırıyor. İran, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde 26 adet kültürel ve doğal alanı ile bölgenin en zengin kültürel miraslarından birine sahip. Bu mirasın korunması, ülkenin kimliği ve uluslararası itibarı açısından büyük önem taşıyor.

BÖLGESEL GERİLİM VE DİPLOMATİK AÇIKLAMALAR

İsrail'in İran'a yönelik çok yönlü saldırıları, bölgesel gerilimde keskin bir tırmanışı işaret ediyor. Saldırılar başkent Tahran da dahil olmak üzere birçok şehri hedef aldı ve bazı üst düzey generaller ile onlarca sivilin ölümüne neden oldu. İran da İsrail'e misilleme saldırıları düzenledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Aragçi, Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in askeri kampanyasını durdurması halinde İsrail'e yönelik saldırıların sona ereceğini belirtti. Aragçi, yabancı diplomatlarla yaptığı görüşmede, "Kendimizi savunuyoruz; savunmamız tamamen meşru. Bu savunma saldırganlığa verdiğimiz yanıttır. Eğer saldırganlık durursa, doğal olarak bizim yanıtlarımız da duracaktır" dedi. Bu açıklamalar, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için diplomatik çabaların devam ettiğini gösteriyor.