İran’da müzisyenin 10 dakikalık duruşmasından idam karar verildi: Gerekçe Allah’a isyan

İran’da Mahsa Jîna Amînî’nin “ahlak polisleri” tarafından 16 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi ile başlayan protestolara siyasi şarkılar söyleyerek destek veren ve 2 Ekim tarihinde gözaltına alınan sanatçı Samin Yassin (Seydî) çıkarıldığı mahkemece idama mahkum edildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Rojhilat’ın Kirmanşah kentinde gözaltına alınan ve ağır işkenceye uğrayan Yassin, günler sonra dün İran rejim mahkemesinde yargılandı. Yassin, kendisine yöneltilen 11 suçlamayı da kabul etmedi.

DEVLET TELEVİZYONUNDA YAYINLANDI

Yapılan yargılamanın tamamı İran rejiminin “korku yaymak” amacıyla kullandığı yöntemlerden biri olarak İran devlet televizyonlarında canlı olarak yayınlandı.

10 DAKİKALIK YARGILAMADAN İDAM ÇIKTI

Mahkeme 10 dakika süren yargılamanın ardından Yassin’i "Allaha isyan" gerekçesiyle idama mahkum etti.

Kararın ardından İran ve Rojhilat’ın birçok kentinde gençler, sokaklara çıkarak kararı protesto etti. Dünyanın birçok ülkesinde yaşayan sanatçılar da Yassin’e verilen idam cezasını kınayarak, kararın geri çekilmesi için kampanya başlattı.



