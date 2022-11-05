5 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İran’da müzisyenin 10 dakikalık duruşmasından idam karar verildi: Gerekçe Allah’a isyan

İran’da müzisyenin 10 dakikalık duruşmasından idam karar verildi: Gerekçe Allah’a isyan

İran'da Mahsa Amini'nin gözaltında ölümünün ardından başlayan protestolara şarkılarıyla destek veren genç rapçi Samîn Yassin, 10 dakika süren duruşmada "Allaha isyan" gerekçesiyle idama mahkum edildi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 17:03
Takip Et

İran’da müzisyenin 10 dakikalık duruşmasından idam karar verildi

İran’da müzisyenin 10 dakikalık duruşmasından idam karar verildi: Gerekçe Allah’a isyan
+
Aa
-

İran’da Mahsa Jîna Amînî’nin “ahlak polisleri” tarafından 16 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi ile başlayan protestolara siyasi şarkılar söyleyerek destek veren ve 2 Ekim tarihinde gözaltına alınan sanatçı Samin Yassin (Seydî) çıkarıldığı mahkemece idama mahkum edildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Rojhilat’ın Kirmanşah kentinde gözaltına alınan ve ağır işkenceye uğrayan Yassin, günler sonra dün İran rejim mahkemesinde yargılandı. Yassin, kendisine yöneltilen 11 suçlamayı da kabul etmedi.

DEVLET TELEVİZYONUNDA YAYINLANDI

Yapılan yargılamanın tamamı İran rejiminin “korku yaymak” amacıyla kullandığı yöntemlerden biri olarak İran devlet televizyonlarında canlı olarak yayınlandı.

10 DAKİKALIK YARGILAMADAN İDAM ÇIKTI

Mahkeme 10 dakika süren yargılamanın ardından Yassin’i "Allaha isyan" gerekçesiyle idama mahkum etti. 

Kararın ardından İran ve Rojhilat’ın birçok kentinde gençler, sokaklara çıkarak kararı protesto etti. Dünyanın birçok ülkesinde yaşayan sanatçılar da Yassin’e verilen idam cezasını kınayarak, kararın geri çekilmesi için kampanya başlattı.


 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

burak
5.11.2022 17:39
ataturk`un bize hazir olarak biraktigi ozgurlugumuze sahip cikacagiz. kimse gaflete dusmesin  
 
Muzo Baskan
5.11.2022 17:33
Kalbini yaripta baktınız mı? Islamiyetin yayilimi bu. bagnazlarin yuzunden yavaşlıyor.  
 
Feyz Hamdullah El Cabbar
5.11.2022 17:23
Ne o öyle, şarkı türkü, abidik kubidik işlerler. Allah'ın izniyle 2023 den sonra Ak parti de böyle kararlar ile toplumunu ihlâsla yönetecek.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mutfak tüpüne zam
1
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
2
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
3
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
4
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
5
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
6
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Şimdiye kadar çekilmiş en iyi THY reklamı
7
﻿Şimdiye kadar çekilmiş en iyi THY reklamı
﻿Şimdiye kadar çekilmiş en iyi THY reklamı
﻿Antalya'nın Tarihi Saat Kulesi kubbesine kavuştu
﻿Antalya'nın Tarihi Saat Kulesi kubbesine kavuştu
﻿Antalya'nın Tarihi Saat Kulesi kubbesine kavuştu
﻿Hemşireler hakları için miting düzenledi
﻿Hemşireler hakları için miting düzenledi
﻿Hemşireler hakları için miting düzenledi
﻿İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
﻿İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
﻿İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
﻿İzmir'de bir deprem daha
﻿İzmir'de bir deprem daha
﻿İzmir'de bir deprem daha
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.