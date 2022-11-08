Yolda yürüyen mollanın sarığını düşürdü. İran'da renk değişiyor

İran’da 13 Eylül’de 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin ‘ahlak polisi’ olarak adlandırılan İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi ülkeyi ayağa kaldırdı.

Emini’nin ölümü sonrası başlayan gösteriler giderek arttı ve ülke geneline yayıldı.

Emini’nin ölümü rejime yönelik eylemleri beraberinde getirdi.

Özellikle kadınların ön planda olduğu eylemlere erkekler de destek oldu. Kadınlar tepkilerini saçlarını keserek gösterirken, protestolar gün geçtikçe yeni boyut kazandı.

EYLEMCİLER MOLLALARIN SARIKLARINI DÜŞÜRÜYOR

Çok sayıda insanın öldüğü eylemler sürerken, göstericiler yeni bir akım başlattı. Protestocuların öfkesi, sokaklarda yürüyen mollalara çevrilmiş durumda. Son dönemde ülkedeki mollaların kafasındaki sarıklara vurularak yere düşürülüyor. Mollalar ise ses çıkarmadan yürüyüp gitmeyi tercih ediyor.

Mollaların sarığı "kutsal zorbalığın" sembolü olarak görülüyor. Bu durumun böyle olmasının bir nedeni var. İran uzmanlarına göre molla sarığı "şiddettin" ve "zulmün" simgesi olarak görülüyor. Ayrıca ülkede olup bitenlerden de mollalar sorumlu görülüyor.