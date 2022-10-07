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İran'da öldürülen 16 yaşındaki kadının annesi: Yalan ifadeye zorlandık

İran'da Mahsa Amini'nin şüpheli ölümü sonrasında çıkan eylemlerde hayatını kaybeden 16 yaşındaki Nika Şakarami'nin annesi açıklama yaptı. Acılı anne, İran rejimi tarafından kızının intihar ettiği yönünde yalan ifade vermeye zorlandıklarını söyledi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 18:54
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İran'da öldürülen 16 yaşındaki kadının annesi: Yalan ifadeye zorlandık

İran'da öldürülen 16 yaşındaki kadının annesi: Yalan ifadeye zorlandık
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Artı Gerçek - İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltı sırasında şüpheli ölümünün ardından yaşanan geniş çaplı eylemlere katıldığı sırada öldürülen 16 yaşındaki Nika Şakarami'nin annesi kızının ölümünden İran rejiminin sorumlu olduğunu söyledi.

Radio Farda'ya bir video mesaj yollayan anne Nesrin Şakarami kızının cesedinde gördüğü yaralanmaların İranlı makamların kızlarının ölümüne dair yaptığı resmi açıklamayla çeliştiğini vurguladı.

Nika Şakarmi başkent Tahran'da bir arkadaşına bir polis tarafından takip edildiğini söyledikten kısa süre sonra 20 Eylül tarihinde kaybolmuştu.

İRANLI YETKİLİLERE GÖRE GENÇ KADIN BİNADAN DÜŞÜP ÖLDÜ

İranlı yetkililer 16 yaşındaki Nika Şakarami'nin içinde 8 inşaat işçisinin bulunduğu bir binaya girdiğini ve ertesi sabah inşaatın bahçesinde ölü bulunduğunu öne sürmüş, genç kadının binadan işçiler tarafından aşağı atıldığını ima etmişti.

Anne Nesrin Şakarami, kızının teyzesi Ataş'ın çarşamba günü devlet televizyonunda resmi açıklamayla aynı şekilde Nika'nın binadan düşerek öldüğü yönündeki açıklamasının zorla yaptırıldığını söyledi.

Anne "Amcalarımı, diğer kişileri arayarak eğer Nika'nın annesi öne çıkmaz ve bizim istediklerimizi açıklamazsa şunu yaparız, bunu yaparız diyerek beni tehdit ettiler" dedi.

Anne "Amcalarımı, diğer kişileri arayarak eğer Nika'nın annesi öne çıkmaz ve bizim istediklerimizi açıklamazsa şunu yaparız, bunu yaparız diyerek beni tehdit ettiler" dedi.

BBC'nin haberine göre Nika Şakarami'nin eniştesi de Muhsin Şakarami televizyonda eylemler aleyhine ifade vermeye zorlandı.

Yayınlanan görüntülerde Muhsin Şakarami konuşurken arka plandaki bir kişinin "Konuş seni pislik" dediği duyulmuştu.

BBC Farsça'ya konuşan aileye yakın bir kişi de, ailenin bu ifadeleri baskı altında verdiğini; ağır soruşturmadan geçen aile üyelerinin, diğer aile üyelerinin de öldürülmesiyle tehdit edildiğini söyledi.

Teyze Ataş ve enişte Muhsin, Nika'nın ölümüyle ilgili olarak sosyal medyadaki paylaşımları ve basına yaptıkları açıklamalar sonrası gözaltına alınmıştı.

ANNESİ YARGI YETKİLİLERİNİN SON RAPORUNU DA YALANLADI

Tahran'da a﻿dli yetkili Muhammed Şahriari çarşamba günü Nika'nın vücudunda yüksekten atıldığına dair yara izleri tespit edildiğini, genç kadının ölümünün protestolarla ilgili olmadığını savundu.

Ancak anne Nesrin " Ben kendim kızımın cesedini gördüm. Başının arkasındaki yara o kadar ağır bir darbeydi ki kafatası içeri göçmüştü. Bu şekilde öldürüldü" dedi.

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