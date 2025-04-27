İran'da ölü sayısı artıyor! Patlamada çok sayıda kişi yaralanmıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İran'da ölü sayısı artıyor! Patlamada çok sayıda kişi yaralanmıştı

İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği bildirildi. Patlamada 800 kişi yaralanmıştı.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda dün öğle saatlerinde patlama meydana geldi.

İran medyasına yansıyan haberlerde, patlamanın şiddetinden limandaki bir binanın büyük hasar gördüğü ve çevredeki binaların da camlarının kırıldığı bilgileri yer aldı.

OLAYDA 25 KİŞİ ÖLDÜ, 800 KİŞİ YARALANDI

Yetkililer, Şehid Recai Limanı'ndaki patlamada 25 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yaralı sayısı ise İçişleri Bakanlığı tarafından 800 olarak açıklandı.

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Yangının kontrol altına alındığı ancak söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

EYALET BAŞSAVCISINDAN AÇIKLAMA

Mehr Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Eyaleti Başsavcısı Mücteba Kahramani, konuya ilişkin bilgi verdi.

Kahramani, Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada şu ana kadar 2'si kadın 25 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Patlama sonrası limanda çıkan yangının yüzde 80'inin söndürüldüğü belirtilirken, Bender Abbas kentinin bağlı olduğu Hürmüzgan eyaletinde 3 gün yas ilan edildiği kaydedildi.

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