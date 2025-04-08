İran’da poliklinikte yangın: 3 ölü

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan 5 katlı bir poliklinikte akşam saatlerinde yangın çıktı. Tahran Acil Servisler Kurumu tarafından yapılan açıklamada, yangının yerel saatle 19.45’te Moşeriye bölgesindeki polikliniğin zemin katında bulunan eczanede başladığı ve alevlerin kısa sürede yayıldığı belirtildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği ifade edilirken, ilk belirlemelere göre yangında 1’i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5’i ağır olmak üzere 18 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.