İran’da poliklinikte yangın: 3 ölü

Kaynak: İHA
İran’da poliklinikte yangın: 3 ölü

İran’ın başkenti Tahran’da bir poliklinikte çıkan yangında 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 5’i ağır olmak üzere 18 kişi de yaralandı.

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan 5 katlı bir poliklinikte akşam saatlerinde yangın çıktı. Tahran Acil Servisler Kurumu tarafından yapılan açıklamada, yangının yerel saatle 19.45’te Moşeriye bölgesindeki polikliniğin zemin katında bulunan eczanede başladığı ve alevlerin kısa sürede yayıldığı belirtildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği ifade edilirken, ilk belirlemelere göre yangında 1’i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5’i ağır olmak üzere 18 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Son Haberler
Siyasal Sistemin Yarattığı Dinamik
Siyasal Sistemin Yarattığı Dinamik
Siyaset daha da sertleşecek
Siyaset daha da sertleşecek
Shopify’da Büyük Deprem
Shopify’da Büyük Deprem
Erken seçim: İmamoğlu için mi Erdoğan için mi?
Erken seçim: İmamoğlu için mi Erdoğan için mi?
Trump, ABD’nin sonunu mu hazırlıyor?
Trump, ABD’nin sonunu mu hazırlıyor?