İran'da protestocular için idam iddiası. Mahse Amini polis tarafından dövülerek öldürülmüştü

İran’da 13 Eylül günü başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından komalık bir halde kaldırıldığı hastanede 16 Eylül günü hayatını kaybeden Mahsa Amini protestoları sürüyor. Ülkede şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş düzeyde protestolar ve halk ayaklanmaları yaşanırken İran polisi, sert müdahalelerde bulundu. Yüzlerce kişi polisin darbeleriyle ya da mermileriyle hayatını kaybederken binlerce kişi de gözaltına alındı.



İRANLI MİLLETVEKİLLERİ KATI CEZA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Tele 1'de yer alan habere göre İranlı milletvekilleri, son günlerde tutuklanan protestoculara katı cezalar verilmesi çağrısında bulundu. CNN, İran Parlamento’sunun 227 üyesi tarafından imzalanan bir mektubun protestoculara “mümkün olan en kısa sürede iyi bir ders olacak” şekilde sert bir ceza verilmesini istediğini bildirdi.



İran hükümet sözcüsü Mesud Setayeshi, “Artık halk yetkililerden, rahatsızlığa neden olan protestoculara sağlam, caydırıcı ve yasal bir şekilde ilgilenmelerini talep ediyor.” dedi.



”ÖLÜM CEZASI”

Newsweek’in haberine göre İran Parlamentosu tam da bunu yaptı ve “önemli bir ders” olarak gözaltındaki tüm protestoculara ölüm cezası verilmesini oyladı. 290 toplam üyeden 227’si ceza lehine oy kullandı.



Öte yandan infazların ne zaman gerçekleştirileceği henüz belli değil. CNN, geçen Perşembe günün son protestolarla bağlantılı olarak yaklaşık 14 bin kişinin tutuklandığını bildirdi. Carnegie Endowment üyesi Karim Sadjadpour ise önceki gün sayının 15 bine yaklaştığını bildirdi.



Sadjadpour, “Son 8 haftada İran rejimi 300’den fazla protestocuyu öldürdü, yaklaşık 15 bin kişiyi hapse attı ve yüzlercesini daha idam etmekle tehdit etti, ancak İran’ın kadınları ısrar ediyor. Bugün üniversiteli kadın öğrenciler başörtülerini çıkardılar. Ben özgür bir kadınım.” dedi.