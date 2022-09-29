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İran'da protestolar: Loristan’da 120 kişi gözaltına alındı

İran'ın Loristan Başsavcısı Muhammed Rezm, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler nedeniyle 120 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 06:25
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İran'da protestolar: Loristan’da 120 kişi gözaltına alındı

İran'da protestolar: Loristan’da 120 kişi gözaltına alındı
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İran resmi ajansı İRNA’ya göre, Loristan Başsavcısı Rezm, Tahran’daki gösterilerde hayatını kaybeden Loristanlı güvenlik görevlisi Ferid Kerempur’un ailesini ziyaret etti.

Rezm, son gösteriler nedeniyle şehirde 120 kişinin gözaltına alındığını, bu kişilere yönelik birçok suçlamanın bulunduğunu ve kanunun öngördüğü cezaları alacaklarını söyledi.

TOPLAM GÖZALTI SAYISI 2 BİNİ GEÇTİ

Olaylar devam ederken güvenlik güçleri yargının talimatıyla, protestolara katılan ve "kamu güvenliğini tehlikeye atan" göstericilere yönelik tutuklama dalgası başlatmış, bu kapsamda Gilan'da 739, Mazenderan'da 450, İlam'da 180 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Tahran Üniversitesi Öğrenci Birliği en az 30 öğrencinin, Tahran Gazeteciler Sendikası ise 10 gazetecinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Toplam gözaltı sayısının 2 binin üstünde olduğu tahmin ediliyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. (AA)

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