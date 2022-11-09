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  • İran'da 15 bin kişiye ölüm cezası verildi. Mahse Amini polis tarafından dövülerek öldürülmüştü

İran'da 15 bin kişiye ölüm cezası verildi. Mahse Amini polis tarafından dövülerek öldürülmüştü

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından öldürülmesinin ardından ülke çapında başlayan protestolarda İran Parlamentosu, 15 bine yaklaşan protestoculara ölüm cezası verdi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 15:42
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İran'da protestolara katılan 15 bin kişiye ölüm cezası. Mahse Amini polis tarafından dövülerek öldürülmüştü

İran'da 15 bin kişiye ölüm cezası verildi. Mahse Amini polis tarafından dövülerek öldürülmüştü
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NTV'nin aktardığına göre, infazların yapılıp yapılmayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken CNN, geçen perşembe son protestolarla bağlantılı olarak yaklaşık 14 bin kişinin tutuklandığını bildirdi. Carnegie Endowment üyesi Karim Sadjadpour ise önceki gün sayının 15 bine yaklaştığını bildirdi.

İranlı milletvekilleri, son günlerde tutuklanan protestoculara katı cezalar verilmesi çağrısında bulunmuştu. CNN, İran Parlamento'sunun 227 üyesi tarafından imzalanan bir mektubun protestoculara "mümkün olan en kısa sürede iyi bir ders olacak" şekilde sert bir ceza verilmesini istediğini bildirmişti.

İran hükümet sözcüsü Mesud Setayeshi de "Artık halk yetkililerden, rahatsızlığa neden olan protestoculara  sağlam, caydırıcı ve yasal bir şekilde ilgilenmelerini talep ediyor" demişti.
 

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Arif Kılıç.
9.11.2022 16:12
Samimi İnanan Dindarlar,. Dincilerden( dini çıkarı için kullananlar) çektiğini Dinsizlerden çekmedi tarihte .  
 
iyi biliriz
9.11.2022 16:11
Dikta rejimler varlığını korumak için bütün halkı ateşe atabilir.....dikkat, cumhuriyet fazilettir  
 
Buutiti
9.11.2022 16:06
Tam Hitler vari haraket acilen global güçler İran 'ı çökertmelidir! Artık bu iş Kuru veya Yaş olayını geçmiştir. Sessiz kalan bedelini öder!  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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