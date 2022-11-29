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İran'da "rejim aleyhinde propaganda yapmak" suçlamasıyla tutuklanan futbolcu kefaletle serbest kaldı

İran'da "Milli Takım'a hakaret ve rejim aleyhinde propaganda yapmak" suçlarından 24 Kasım'da tutuklanan İran Birinci Ligi ekiplerinden Huzistan Fulad Takımı'nın oyuncusu Vurya Gafuri'nin, serbest bırakıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 09:38
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İran'da "rejim aleyhinde propaganda yapmak" suçlamasıyla tutuklanan futbolcu kefaletle serbest kaldı

İran'da ''rejim aleyhinde propaganda yapmak'' suçlamasıyla tutuklanan futbolcu kefaletle serbest kaldı
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AA'da yer alan habere göre, İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, geçen hafta tutuklanan Gafuri, kefaletle serbest kaldı.

Haberde, "Vurya Gafuri, bu sabah savcılığa sevk edilerek son adli soruşturmanın ardından cezaevinden tahliye edildi." ifadelerine yer verildi.

İran'da genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestolar sırasında güvenlik güçlerinin müdahalelerini ve ülke yönetiminin tutumunu birçok kez eleştiren Gafuri, 24 Kasım'da "İran Milli Takımı'na hakaret ve rejim aleyhinde propaganda yapmak" suçlarından tutuklanmıştı.

Gafuri'nin tutuklanması ülkedeki spor camiasının tepkisini çekmişti.

- İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor. Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 60'dan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), 22 Kasım'da yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 416 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de bugün yetkili ağızdan ilk açıklama olarak, gösterilerde şu ana kadar güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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