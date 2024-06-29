İran'da seçim sandıklarını taşıyan araca silahlı saldırı

İran’da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 50 oyu aşan bir aday çıkmayınca seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda Türk kökenli reformist aday Pezeşkiyan ile muhafazakar lider Celili yarışacak.

SEÇİM SANDIKLARINI TAŞIYAN ARACA SALDIRDILAR

İran’da seçim sonrası kan döküldüğü ortaya çıktı. Sistan ve Belucistan eyaletinde seçim sandıklarını taşıyan araca silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Sistan ve Belucistan eyaletindeki Rask kentine bağlı Cekigur bölgesinde seçim sandıklarını taşıyan bir araç, gece yarısı saldırıya uğradı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından gece saatlerinde valiye teslim edilmek üzere Rask kentine doğru yola çıkan ve içerisinde seçim sandıklarının bulunduğu araca kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu 2 polis hayatını kaybetti ve aralarında İçişleri Bakanlığı personelinin de bulunduğu 5 sandık görevlisinin yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Saldırıyı kimleri gerçekleştirdiği belirsizliğini korurken cihatçı bir grubun üstlendiği iddia ediliyor.