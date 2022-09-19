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İran’da SU-22 savaş uçağı düştü

İran’ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Havacılık Kuvvetleri'ne ait SU-22 tipi savaş uçağının teknik bir arıza nedeniyle düştüğü bildirildi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 00:22
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İran’da SU-22 savaş uçağı düştü

İran’da SU-22 savaş uçağı düştü
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İran’ın resmi ajansı İRNA’nın haberine göre, DMO Halkla İlişkiler biriminden yapılan açıklamada, Havacılık Kuvvetlerine ait SU-22 tipi savaş uçağının görev esnasında teknik arıza yaşadığı ve pilotun uçağı yerleşim alanı dışına yönlendirdiği aktarıldı.

Açıklamada uçağın düştüğü, pilotun fırlatma koltuğu sistemini kullanarak güvenli bir şekilde iniş yaptığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

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