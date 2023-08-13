İran’da türbeye silahlı saldırı: En az 4 ölü, 8 yaralı

Şah Çerağ Türbesi’ne teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Fars Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırıda şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yerel saatle 19.30 sıralarında iki saldırganın türbenin girişinde bulunan sivillere rastgele ateş açtıkları aktarılarak, saldırganlardan birinin yakalandığı diğerinin ise kaçtığı ifade edildi. Saldırının ardından türbenin dışarıdan girişlere kapatılarak, türbe etrafında yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

ŞAH ÇERAĞ TÜRBESİ DAHA ÖNCEDE IŞİD'İN HEDEFİ OLMUŞTU

Öte yandan 26 Ekim 2022’de Şah Çerağ Türbesi'ne 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2’si çocuk 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Terör örgütü IŞİD, sosyal medya üzerinden yayınladığı yazılı açıklama ile saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu.