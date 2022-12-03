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İran'da ünlü aktris Mitra Heccar tutuklandı

İran'da Mahsa Amani'nin gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilere destek veren sanatçılar arasında yer alan İranlı ünlü aktris Mitra Heccar tutuklandı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 16:18
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İran'da ünlü aktris Mitra Heccar tutuklandı

İran'da ünlü aktris Mitra Heccar tutuklandı
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AA'nın İran resmi haber ajansı IRNA'dan aktardığına göre, Sinema Evi'ne bağlı sanatçıların tutuklanmasından sorumlu takip komitesinin üyesi Mehdi Kuhiyan, ünlü sinema oyuncusu Heccar'ın tutuklandığını duyurdu.

Haberde, Heccar'ın tutuklanma nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Ancak çevre aktivisti kimliğiyle de bilinen ve ülkedeki gösterilere destek veren sanatçılar arasında yer alan Heccar geçen ay "sosyal medyada belgesiz ve provokatif içerik yayınlanmak" suçlamasıyla savcılıkta ifade vermişti.

İran'da bazı sinema oyuncuları, "ayaklanmaları teşvik etmek ve provokatif sosyal medya paylaşımları yapmak" gibi gerekçelerle tutuklanmıştı.

İran Sinema Evi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, bazı sinemacılara yönelik gözaltı ve tutuklamaların devam etmesi halinde üyelerin greve giderek, ülkedeki sinema ve dizi projelerinden çekileceği bildirilmişti.

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