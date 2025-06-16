İran'da üst düzey üç isim öldürüldü!

İran ile İsrail arasındaki gerilim devam ediyor. İsrail, gece saatlerinde Tahran'a düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Muhammed Kazımi ve iki yardımcısı öldürüldü.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Fox News’e verdiği röportajda İran Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Muhammed Kazımi ve yardımcısının Tahran’daki bir hava saldırısında öldürüldüğünü aktarmıştı. “Cesur pilotlarımız şu anda Tahran semalarında; askeri ve nükleer hedefleri vuruyoruz” diyen Netanyahu, operasyonun İran güvenlik yapısının merkezine yönelik olduğunu söylemişti.

Bu açıklamayla birlikte İsrail, İran’ın kuzeydoğusundaki Meşhed Havalimanı’na saldırı gerçekleştirdi. Devrim Muhafızları’na ait bir askeri nakliye uçağı imha edildi. İsrail ordusu, saldırının İran’ın lojistik kapasitesini hedeflediğini açıkladı.

İsrail’in bu hamlesi, İran’ın hafta sonu boyunca onlarca füze ve SİHA ile gerçekleştirdiği saldırılara yanıt olduğu aktarıldı. İran saldırılarında 11 İsrailli hayatını kaybetmiş, yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı. Tahran yönetimi ise eylemlerini “meşru müdafaa” olduğu belirtti.