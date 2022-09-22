Protestolar büyümesin diye İran'da sosyal medya yasaklandı. Her diktatörlükte karar aynı oluyor

İran’da yaşayan Mehsa Emini, baş örtüsü kuralına uymadığı gerekçesiyle ülkede faaliyet gösteren ahlak polisleri tarafından göz altına alınmış, kötü muamele gören 22 yaşındaki Mehsa Emini hayatını kaybetmişti. Bu olayın duyulmasından sonra ülkede özellikle kadınlar protestolar yapmaya başladı.

Tahran'da başlayan protestolar tüm ülkeye yayıldı. Durumun önüne geçmek isteyen hükümet sosyal medya uygulamalarına erişim engeli getirdiğini duyurdu. Ülke zaten geçtiğimiz günlerde protestoların ilk başladığı günlerde Twitter, YouTube ve TikTok uygulamalarını yasaklamıştı.

Reuters’in haberine göre ülkenin birçok eyaletinde internet kesintileri yaşanıyor. Tahran da dahil olmak üzere protestoların olduğu eyaletlerde sosyal medya yasaklı durumda. Ancak halkın bügün çoğunluğu VPN üzerinden sosyal medyaya erişim sağlıyor.

İran sansür politikalarını sürdürürken, ünlü milyarder Elon Musk, ülkeye Starlink ile geniş bant uydu interneti hizmeti sağlamak için çalışmalara başladığını duyurdu.

İnsan Hakları Örgütü Hengaw ise olaya kayıtsız kalmadı. İnsanların video paylaşmasını engellemek için internet kesintileri yapıldığını paylaştı.

Siber güvenliği ve İnternet'in yönetimini izleyen bir gözlemci kuruluş olan NetBlocks ise İran'da sosyal medya platformlarının neredeyse tamamına erişim engeli getirildiğini duyurdu. Twitter, Instagram, Whatsapp ve Telegram engellenen platformların başında geliyor. Aynı zamanda servis sağlayıcıların da bant genişliğinin daraltıldığı bildirdi.