İran'da yaklaşık 400 kişi zehirlendi

İran'ın Gilan eyaletinde son 10 günde yaklaşık 400 kişinin belirlenemeyen bir nedenden dolayı zehirlendiği bildirildi.

İtimad gazetesinin haberine göre, Gilan eyaletinin Rızvanşehir ilçesinde 28 Haziran'dan beri birçok kişi mide bulantısı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu.

Yerel kaynaklar, zehirlenmelerin kanalizasyon suyunun içme suyuna karışmasıyla ilişkili olduğunu belirtiyor.

Gilan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Taki Aşubi, zehirlenmenin muhtemel sebebinin su kirliliği olabileceğini ancak kesin nedenin araştırıldığını ifade etti.

Gazetenin açıklamadığı bir kaynağa göre, zehirlenme vakalarının ortaya çıkmasından bu yana 400 kişi hastanelere başvurdu ve içme suyu üzerinde yapılan testlerin sonuçları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.