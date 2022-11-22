Milli takımın protestosunda yabancı parmağı var. İran'da yandaş medya yazdı

Günlük Kayhan gazetesi Genel yayın yönetmenliğini İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından atanan gazete, İran'ın bozguna uğramasının "ekibe karşı yerli ve yabancı hainlerin haftalarca süren haksız ve benzeri görülmemiş psikolojik savaşından" sonra geldiğini söyledi. Bir "siyasi medya akımının" "İran ekibine saldırarak onların ruhuna zarar vermeye" çalıştığını da sözlerine ekledi.

İran'daki bir yandaş günlük gazete olan Vatanemrooz, İran'daki protestocuların ülkelerinin küçük düşürücü yenilgisini sokaklarda kutladığını, İngiltere gol attığında kafelerde tezahüratlar yaptığını ve maçtan sonra sevinçle araba kornalarını çaldığını bildirdi. Tahran'ın merkezinden internette yayılan motosiklet sürücülerinin korna çalarak "Altı!" diye bağırdığını yazdı.

