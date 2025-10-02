İran'daki bir üniversitede korkunç patlama! Ölü ve yaralılar var

İran’da Tahran Üniversitesi mühendislik fakültesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Laboratuvarda meydana geldiği öğrenilen patlama yürekleri ağza getirirken, 1 öğrenci yaşamını yitirdi. Patlamada 4 öğrenci de paralandı. Patlamanın üniversitenin Emirabad bölgesindeki Malzeme ve Metalurji Bölümü laboratuvarında bir hidrojen kapsülünün patlaması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

"HİDROJEN TÜPÜNÜN PATLADI"

Tahran İtfaiyesi Sözcüsü Celal Meleki, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Saat 14.10'da Kuzey Karger Caddesi’ndeki bir eğitim merkezinde patlama meydana geldiği bildirilince olay yerine ekipler sevk edildi. Eğitim amaçlı kullanılan iki katlı bir binanın alt katında bulunan laboratuvardaki hidrojen tüpünün patladığı anlaşıldı” diye konuştu.