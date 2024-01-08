İran'daki bombalı saldırıların görüntüsü ortaya çıktı. 93 kişi hayatını kaybetmişti

Kaynak: İHA
İran'daki bombalı saldırıların görüntüsü ortaya çıktı. 93 kişi hayatını kaybetmişti
İran’ın Kirman şehrinde Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İran’ın Kirman şehrinde 3 Ocak’ta yapılan terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntünün, saldırıdaki ikinci patlamaya ait olduğu açıklandı.

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Ayrıca, patlamanın çok sayıda aracın ve insanın bulunduğu bir alanda yaşandığı görüldü.

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ABD’nin 3 Ocak 2020'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucu öldürülen Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında gerçekleştirilen terör saldırısında çifte patlama meydana gelmişti.

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Saldırıda 91 kişi hayatını kaybederken, 284 kişi ise yaralanmıştı. Saldırıyı üstlenen ise terör örgütü IŞİD olmuştu. Saldırıdan sonra açılan soruşturmada 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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