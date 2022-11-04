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İran'daki gösterilerde bir kişi daha hayatını kaybetti

İran'ın Gilan eyaletindeki gösterilerde bir güvenlik görevlisinin öldürüldüğü bildirildi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 09:47
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İran'daki gösterilerde bir kişi daha hayatını kaybetti

İran'daki gösterilerde bir kişi daha hayatını kaybetti
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AA'nın İran resmi ajansı IRNA'dan aktardığı habere göre, Gilan eyaletine bağlı Lahican kentindeki protestolar sırasında Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Besic milis güçlerinden Hamid Purnevruz, göstericilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Purnevruz'un saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

- İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Olaylarda resmi kaynaklardan sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmedi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise gösterilerde 253 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlerde ise gösteriler sırasında şu ana kadar 30'dan fazla güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Kerec kentinde dünkü gösteriler sırasında da 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 5 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

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