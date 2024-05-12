İran'daki kadın cinayetlerinin önü alınamıyor

Etemad Haber Ajansı, Mart 2023'ün sonundan Haziran 2023'ün başına kadar geçen iki buçuk aylık sürede en az 10 kadının aile içi şiddet ya da namus cinayetlerine kurban gittiğini açıklamıştı. Bu, İran'daki kadın cinayetlerinin yıl iki kattan fazla arttığı anlamına geliyor.

Etemad'a konuşan Tahereh Taleghani'ye göre İran'da kadınları koruyacak yasaların bulunmaması erkekleri cesaretlendiriyor. İranlı kadınların sokaklarda olduğu kadar evlerinde de güvende olmadıklarının altını çizen Taleghani "Pek çok badireler atlatan, krizlerle boğuşan ve bunlar için kadınları suçlayan bir toplum haline geldik. Kadın hakları konusunda giderek geriliyoruz. Ekonomik ve toplumsal krizlerin halkta yarattığı gerginlik aile yapımızı doğrudan etkiliyor. Evdeki şiddet kadınları çaresizliğe sürüklüyor. Çünkü ne kanunlar ne de ailelerindeki erkekler kadınların haklarına saygı gösteriyor" diye konuştu.

Bazı uzmanlar ise İran'daki artan kadın cinayetlerinde ataerkil kültür ile İslam hukukunun ana faktör olduğunu iddia ediyorlar.

Etemad'ın raporuna göre kadın cinayetlerinde kaşılaşılan belli başlı nedenler kadının iyi yemek yapamaması, evlenme tekliflerinin reddedilmesi, cinsel ilişkiye girmenin reddedilmesi, boşanma talepleri, aile içi anlaşmazlıklar ve namusa dayalı şiddet olarak sıralanıyor.

İran merkezli insan hakları örgütü Hengaw tarafından yapılan açıklamada "İran genelinde 2024 yılı başından bu yana en az 50 kadın cinayeti gerçekleşti. Vakaların %20'si namus cinayeti olarak sınıflandırıldı" denildi. İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), Mart 2023 ortasında başlayan İran takvim yılında 40 namus cinayeti vakası bildirdi.