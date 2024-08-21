İran'daki kazada en az 28 kiş hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İran'daki kazada en az 28 kiş hayatını kaybetti

İran devlet medyası, Pakistanlı hacıları taşıyan bir otobüsün İran'da devrildiğini, en az 28 yolcunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Reuters, polis soruşturmasına atıfta bulunarak, kazanın Salı gecesi İran'ın orta kesimindeki Yezd Eyaleti'nde meydana geldiğini ve arızalı bir fren sisteminden kaynaklandığını bildirdi.

Pakistan'ın İran Büyükelçisi Muhammed Mudassir Tipu, BBC'ye yaptığı açıklamada, uçakta 23 yolcunun daha yaralandığını, bunlardan 14'ünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

Şii takvimindeki en büyük olaylardan birini anmak için Pakistan'ın Sind eyaletinden Irak'ın kutsal şehri Kerbela'ya giden hacılar.

Yerel medyaya göre, kaza sırasında otobüste Larkana, Ghotki ve Sindh eyaletindeki şehirlerden gelen hacılar da dahil olmak üzere yaklaşık 50 kişi bulunuyor.

Kriz Yönetimi Müdürü Ali Malekzadeh, kazada hayatını kaybedenler arasında 11 kadın ve 17 erkeğin bulunduğunu söyledi.

Yerel medyanın haberine göre, İran'ın başkenti Tahran'ın yaklaşık 681 kilometre güneyinde bulunan Dehşir-Taft kontrol noktası önünde otobüs alev aldı.

Malekzadeh, otobüsün "sürücünün araç kontrolünü kaybetmesi, yola yabancı olması, yüksek hız ve teknik sorunlar" nedeniyle yoldan çıktığını söyledi.

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