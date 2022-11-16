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İran'daki protestolarda bir albay öldürüldü

İran, ülkenin kuzeybatısındaki Bukan kentindeki protestolar sırasında bir albayın, kimliği belirsiz göstericiler tarafından vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 04:36
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İran'daki protestolarda bir albay öldürüldü

İran'daki protestolarda bir albay öldürüldü
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ülkenin kuzeybatısında yer alan Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Bukan kentindeki gösteriler sırasında Resa Elmasi adlı bir albay hayatını kaybetti.

İranlı albayın, 'kimliği belirsiz isyancılar' tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından 'başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle' gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise hafta sonu yaptığı açıklamada, gösterilerde 326 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 40'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

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