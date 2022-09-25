25 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'daki protestolarda can kaybı 41'e yükseldi

İran'daki protestolarda can kaybı 41'e yükseldi

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler hız kesmiyor. İran devlet televizyonu gösterilerde ölenlerin sayısının resmi olmayan bilgilere göre 41'e yükseldiğini duyurdu.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 02:36
Takip Et

İran'daki protestolarda can kaybı 41'e yükseldi

İran'daki protestolarda can kaybı 41'e yükseldi
+
Aa
-

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından `ahlak polisi` ve `zorunlu başörtüsü` uygulamasına karşı başlayan protestolar devam ediyor.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu 41 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Haberin devamında İranlı yetkililer tarafından ülke genelindeki ölü sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılacağı vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti.

Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
1
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
2
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
3
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
﻿A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
﻿‘Ekselansları’ son kez korta çıktı! Roger Federer tenise veda etti
4
﻿‘Ekselansları’ son kez korta çıktı! Roger Federer tenise veda etti
﻿‘Ekselansları’ son kez korta çıktı! Roger Federer tenise veda etti
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
5
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿İmamdan ‘kadınlar üniversitede okumasın’ çıkışı: Hanımların pantolon giymesi haramdır
6
﻿İmamdan ‘kadınlar üniversitede okumasın’ çıkışı: Hanımların pantolon giymesi haramdır
﻿İmamdan ‘kadınlar üniversitede okumasın’ çıkışı: Hanımların pantolon giymesi haramdır
﻿Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor
7
﻿Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor
﻿Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor
﻿Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 18 ölü
﻿Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 18 ölü
﻿Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 18 ölü
﻿Kars'ta feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
﻿Kars'ta feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
﻿Kars'ta feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
﻿Ahmet Özhan Cerrahi Tekkesi’nin yeni lideri oldu
﻿Ahmet Özhan Cerrahi Tekkesi’nin yeni lideri oldu
﻿Ahmet Özhan Cerrahi Tekkesi’nin yeni lideri oldu
﻿Yol çalışmasında yer altı mağarası bulundu
﻿Yol çalışmasında yer altı mağarası bulundu
﻿Yol çalışmasında yer altı mağarası bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.