28 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'daki protestolarda ölü sayısı 76'ya yükseldi

İran'daki protestolarda ölü sayısı 76'ya yükseldi

İran İnsan Hakları grubu, İran'da 11'inci gününe giren protestolar sırasında, en az 76 protestocunun güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 06:32
Takip Et

İran'daki protestolarda ölü sayısı 76'ya yükseldi

İran'daki protestolarda ölü sayısı 76'ya yükseldi
+
Aa
-

Norveç merkezli bir kuruluş olan İran İnsan Hakları (IHR) yetkilileri, hükümeti muhalefeti bastırmak için orantısız güç ve gerçek mühimmat kullanmakla suçladı.

Devlet medyası, çok sayıda güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere ölü sayısının 41'e yükseldiğini söyledi ve "isyancıları" suçladı.

BBC'nin aktardığına göre; ayrıca 20'si gazeteci yüzlerce kişi tutuklandı.

IHR direktörü Mahmood Amiry-Moghaddam, "Protestoculara yönelik işkence ve kötü muamele riski çok ciddi. Protestoculara karşı gerçek mühimmat kullanımı uluslararası bir suçtur. Dünya, İran halkının temel haklarına yönelik taleplerini savunmalı" dedi.

BM insan hakları ofisi ayrıca yetkililerin şiddetli tepkisinden çok endişe duyduğunu söyledi ve onları barışçıl protesto hakkına saygı duymaya çağırdı.

Hükümet karşıtı gösteriler, Mahsa Amini'nin 17 Eylül'deki cenazesinden bu yana İran genelinde 80'den fazla şehir ve kasabaya yayıldı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
1
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
﻿Fatih Portakal geri dönüyor. Yayına çıkacağı tarihi kendi açıkladı
2
﻿Fatih Portakal geri dönüyor. Yayına çıkacağı tarihi kendi açıkladı
﻿Fatih Portakal geri dönüyor. Yayına çıkacağı tarihi kendi açıkladı
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
3
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
4
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
5
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
﻿Yüzde 11 daha fakirleşen Elon Musk yine de o listenin zirvesine oturdu
6
﻿Yüzde 11 daha fakirleşen Elon Musk yine de o listenin zirvesine oturdu
﻿Yüzde 11 daha fakirleşen Elon Musk yine de o listenin zirvesine oturdu
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
7
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿İstanbul Üniversitesi 25 personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi 25 personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi 25 personel alacak
﻿Bağdat’ta hükümet yol ve köprüleri kapattı
﻿Bağdat’ta hükümet yol ve köprüleri kapattı
﻿Bağdat’ta hükümet yol ve köprüleri kapattı
﻿Avatar 13 yıl sonra yine zirvede
﻿Avatar 13 yıl sonra yine zirvede
﻿Avatar 13 yıl sonra yine zirvede
﻿Formula 1'de sprint yarışlarının sayısı artırıldı
﻿Formula 1'de sprint yarışlarının sayısı artırıldı
﻿Formula 1'de sprint yarışlarının sayısı artırıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.