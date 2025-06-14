İran’dan 3 ülke için ‘Vururuz’ açıklaması geldi: Saldırılar devam ediyor

İsrail’in İran’a yönelik dün başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın giriştiği misilleme aralıklarla gece boyu sürdü.

İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu sivil 320 kişi de yaralandı.

İran da İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat 3" ismini veridği saldırı başlattı. Droneların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığını saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı.

Bazı füzeler İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aştı ve patlamalara neden oldu.

İRAN’DA YENİ PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

İran'ın Fars haber ajansı, ülkenin batısındaki üç bölgede patlama sesleri ve füze saldırılarının olduğunu aktardı.

Reuters haber ajansı da İran basınına dayandırdığı haberinde, İsrail'in batıdaki Assadabad'da bulunan bir füze alanına düzenlediği saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran'ın Mehr haber ajansı da kuzeybatıdaki Tebriz rafinerisinin yakınlarına saldırı düzenlendiğini ve bölgeden dumanların yükseldiğini aktardı.

İRAN’DAN 3 ÜLKEYE UYARI

İran devlet basınına yansıyan haberlere göre, İran, İsrail'e yönelik saldırılarının durdurulmasına yardımcı olmaları halinde ABD, İngiltere ve Fransa'nın bölgedeki üslerinin ve gemilerinin hedef alınacağı uyarısında bulundu.

TAHRAN’DA APARTMANA SALDIRI: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

İran devlet televizyonu, İsrail'in başkent Tahran'daki bir apartmana düzenlediği saldırıda aralarında 20 çocuğun da bulunduğu yaklaşık 60 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.