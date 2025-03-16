İran’dan ABD’nin Yemen saldırısına tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına tepki göstererek, "İsrail'in soykırımına ve terörüne desteği sonlandırın. Yemen halkının katledilmesini durdurun" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin Yemen'de Husileri hedef alan saldırıları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran dış politikasına müdahale etme hakkının olmadığını belirterek, "ABD'nin İran dış politikasına müdahil olduğu dönem 1979 yılında sona ermiştir. ABD yönetiminin dış politikamıza dikte etme hakkı yoktur" dedi.

ABD'nin İsrail'e yönelik desteğine işaret eden Arakçi, "Biden geçen yıl kandırılarak, bir soykırım rejimine eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 23 milyar dolar aktardı, 60 binden fazla Filistinli öldürüldü. Dünya ABD'yi bu soykırımdan tamamen sorumlu tutuyor. İsrail'in soykırımına ve terörüne desteği sonlandırın. Yemen halkının katledilmesini durdurun" ifadelerini kullandı.

"ABD VE İNGİLTERE'NİN YEMEN'E YÖNELİK SALDIRILARI ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik askeri müdahalesini kınadı. Bekayi, "Bu saldırılar, uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal etmekte ve bölgesel barışı tehdit etmektedir" dedi. Bekayi yaptığı açıklamada, "ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik bu vahşi saldırıları, Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması'nın ilkelerini ve uluslararası hukukun temel kurallarını açıkça ihlal etmektedir. Bu tür eylemler, güç kullanımının yasaklanması ve ülkelerin toprak bütünlüğü ile ulusal egemenliğine saygı ilkelerine aykırıdır" açıklamasını yaptı.

Orta Doğu'daki güvensizliğin temel nedeninin işgal altındaki Filistin'de süren katliam ve işgal olduğunu belirten Bekayi, "Bu durum, ABD, İngiltere ve bazı Batılı ülkelerin geniş çaplı desteğiyle devam ediyor ve bölgesel ile uluslararası barışı eşi benzeri görülmemiş bir tehlikeye atıyor" dedi.

Bekayi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu hatırlatarak, "Bu tür saldırılar, uluslararası toplumun ortak değerlerini tehdit ediyor. BM Güvenlik Konseyi, bu ihlallere karşı etkili adımlar atmalıdır" şeklinde konuştu.

TRUMP'TAN SALDIRI EMRİ

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Bugün Birleşik Devletler Ordusuna Yemen'deki Husilere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim. Amerikan gemilerine, uçaklarına ve insansız hava araçlarına karşı amansız bir korsanlık, şiddet kampanyası yürüttüler" ifadelerini kullanmıştı.

"HUSİLERE VERİLEN DESTEK DERHAL SONA ERDİRİLMELİDİR"

İran'a yönelik de açıklama yapan Trump, "Husilere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını, başkanlık tarihinin en büyük yetkilerinden birini alan başkanlarını ya da dünya çapındaki nakliye yollarını tehdit etmeyin. Bunu yaparsanız, dikkatli olun, çünkü ABD sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız" demişti.