İran’dan ABD’ye tepki: Yaptırımlar uluslararası barışı tehdit ediyor

Düzenleme: Kaynak: AA
İran’dan ABD’ye tepki: Yaptırımlar uluslararası barışı tehdit ediyor

İran, ABD'nin Petrol Bakanı Muhsin Paknejad ve petrol taşıyan şirketlere uyguladığı yeni yaptırımları kınayarak, bu adımların uluslararası barışa tehdit oluşturduğunu belirtti. İran, ABD'yi bu tek taraflı eylemlerin sonuçlarından sorumlu tutuyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin, İran Petrol Bakanı Paknejad ile İran petrolünü taşıyan gemileri işleten bazı şirketlere getirdiği yeni yaptırım kararını kınadı.

Amerikalı yetkililerin müzakerelere hazır oldukları yönündeki açıklamalarına işaret eden Bekayi, "İran'a yönelik yeni yaptırımlar, ABD'nin hukuk tanımazlığının ve müzakere söylemlerinin aldatmacadan ibaret olduğunun kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Bekayi, "ABD'nin bağımsız ülkelere yönelik yaptırım ve baskı politikasına bağımlılığını uluslararası düzeyde hukukun üstünlüğünün ihlali ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehdit" olarak nitelendirdi.

ABD'nin İran'ın diğer ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerini bozmaya yönelik eylemlerinin, "Uluslararası hukukun ve serbest ticaretin temel ilke ve kurallarının açık ihlali" olduğunu belirten Bekayi, "İran, bu tür tek taraflı ve gayrimeşru eylemlerin sonuçlarından ve etkilerinden ABD hükümetini sorumlu tutmaktadır." ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, dün İran Petrol Bakanı Paknejad ile İran petrolünü taşıyan gemileri işleten bazı şirketlere yaptırım kararı aldıklarını duyurmuştu.

ABD'den İran’a yönelik yeni yaptırım kararı!ABD'den İran’a yönelik yeni yaptırım kararı!

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