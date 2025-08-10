İran’dan ABD’ye Zengezur tehdidi: Askerleri için mezar olacak

Kaynak: İHA
Hamaney’in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın Zengezur Koridoru açıklamalarına “Bu geçit, onun mülkü değil, paralı askerleri için bir mezarlık olacaktır” sözleriyle cevap verdi.

Ermenistan, Azerbaycan ve ABD arasında dün gerçekleştirilen üçlü mutabakat zaptının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın Zengezur Koridoru’na ilişkin açıklamalarına İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, tepki gösterdi.

Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Zengezur Koridoru’nu 99 yıllığına kiralandığı iddiasını eleştirerek, "Güney Kafkasya, Trump’ın kiralayabileceği sahipsiz bir yer değil. Bu geçit, onun mülkü değil, paralı askerleri için bir mezarlık olacaktır" ifadelerini kullandı.

Velayeti, "Bu koridor, bölgenin jeopolitik konumunu değiştirir, sınırları yerinden oynatır ve Ermenistan’ın parçalanması amacıyla tasarlanmıştır. Türkiye ve Azerbaycan bu koridorun inşasında ısrar ettiklerinde, İran Silahlı Kuvvetleri, dönemin Genelkurmay Başkanı Bakıri’nin komutasında, ülkenin kuzeybatısında çok sayıda tatbikat gerçekleştirdi. Bu tatbikatlar, bu girişimi engelleme konusundaki hazırlığımızı ve kararlılığımızı gösterdi" ifadelerini kullandı.

