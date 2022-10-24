İran’dan Bangladeş’e ‘Türk dizilerini kaldırın İran dizilerini gösterin’ teklifi

İran gazetesi Tehran Times’ın haberine göre, İran Kültür ve İslami Rehberlik Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili’yle görüşen Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Hasan Mahmud, ülke televizyonlarında Türk ve Kore dizileri yerine İran dizilerinin gösterilmesini istediklerini söyledi.

İki bakan, İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Konferansı’nda bir araya geldi. Bangladeşli Bakan Mahmud, Türk dizilerinin ülkesinde çok popüler olduğunu ancak İran ve Bangladeş arasındaki kültürel yakınlık nedeniyle İran dizilerini tercih ettiklerini söyledi. İran’la dini ve dilsel açıdan birçok ortak özelliklere sahip olduklarını belirten Mahmud, iki ülkenin ortak İslami değerleri de paylaştığını ifade etti.

MİLYONLARCA BANGLADEŞLİ EKRAN BAŞINDA

165 milyon nüfuslu Bangladeş’te nüfusun yüzde 90’ından fazlasını Müslümanlar oluşturuyor. Ülkede Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul gibi diziler milyonlarca Bangladeşliyi ekran karşısına geçiriyor.

Muhteşem Yüzyıl dizisi, önceki yıllarda “müstehcen” sahnelere sahip olduğu gerekçesiyle ülkede tartışmalara yol açmıştı. Bir dönem prime-time’da gösterilen dizinin ülkede boşanmaları artırdığı iddia edilirken bazı sinema kurumları da Türk dizilerinin binlerce kişinin çalıştığı Bangladeş sinema endüstrisine zarar verdiğini savunmuştu.