İran’dan Birleşmiş Milletler’e çağrı: 44 yıl önce alınan kararın aynısını istedi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in Arak ağır su nükleer reaktörüne düzenlediği saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Arakçi, "Arak Ağır Su Nükleer Reaktörü, kapsamlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimleri altında ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) çerçevesinde belirlenen teknik şartlara uygun olarak inşa edilen bir tesis. Ancak dün öğle saatlerinde İsrail rejimi tarafından bombalandı" ifadelerini kullandı. Saldırının uluslararası hukuk açısından ciddi bir ihlal olduğunu vurgulayan Arakçi, "Bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplanırken, Konsey’in 1981 yılında Irak’ın nükleer tesisine yapılan saldırıya karşı oy birliğiyle aldığı 487 sayılı kararı uygulaması ve bu karara bağlı kalması hayati önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

Arakçi, 487 sayılı kararda, UAEA denetimindeki nükleer tesislere yönelik her türlü askeri saldırının yalnızca bu denetim sistemine değil, aynı zamanda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) yapılmış bir saldırı anlamına geldiğinin vurgulandığını belirtti. Arakçi, "Bu karar, geçmişi olduğu kadar geleceği de kapsamakta ve bu tür saldırılarla ilgili açık ve bağlayıcı bir hukuki çerçeve ortaya koymaktadır" dedi.

Konsey’in sessiz kalması durumunda, uluslararası kamuoyuna bu hukuki ilkelerin neden sadece bazı durumlarda uygulandığını açıklamak zorunda kalacağını belirten Arakçi, dünya genelinde nükleer silahların yayılmasını önlemeye yönelik uluslararası düzenin çökmesi halinde sorumluluğun İsrail'le birlikte kendilerinde olacağını ifade etti.



487 SAYILI KARAR NEDİR?

BM Güvenlik Konseyi, 19 Haziran 1981’de oy birliğiyle kabul ettiği 487 sayılı kararla, İsrail’in Irak’taki Osirak Nükleer Reaktörü’ne düzenlediği hava saldırısını kınamıştı. Kararda, bu tür saldırıların uluslararası hukuka ve BM Şartı’na aykırı olduğu vurgulanmış, üye ülkelere başka devletlerin nükleer tesislerine yönelik askeri eylemlerden kaçınma çağrısı yapılmıştı. Irak’a tazminat hakkı tanınırken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) denetimindeki tesislere yönelik saldırıların, nükleer silahların yayılmasını önlemeye yönelik küresel çabalara zarar verdiği belirtilmişti. Söz konusu karar, nükleer tesislere yönelik askeri saldırıların tehlikeli bir emsal oluşturduğunu vurgulayan önemli bir hukuki belge niteliğini taşıyor.