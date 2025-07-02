İran’dan çok konuşulacak nükleer hamlesi: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan onayladı

Kaynak: İHA
İran’dan çok konuşulacak nükleer hamlesi: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan onayladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’yla (UAEA) iş birliğinin askıya alınmasına ilişkin yasayı onayladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğinin askıya alınmasına ilişkin yasayı resmen onayladı. Pezeşkiyan, İran Atom Enerjisi Kurumu, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ve Dışişleri Bakanlığı’na hitaben yayımladığı bildiride, kararın derhal uygulanması için talimat verdi.

Yasaya göre hükümet, nükleer tesislerin ve bilim insanlarının güvenliği sağlanana kadar, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ve ona bağlı denetim mekanizmaları çerçevesinde UAEA ile yürütülen her türlü iş birliğini askıya almakla yükümlü olacak.

MECLİS’TEN ONAY ÇIKMIŞTI

İran İslami Şura Meclisi, 25 Haziran’da nükleer tesisler ve bilim insanlarının güvenliği sağlanana kadar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğinin askıya alınmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, meclis oturumunda yaptığı açıklamada, "UAEA, İran’ın nükleer tesislerine yapılan saldırıları kınamaktan dahi kaçınarak uluslararası itibarını kaybetmiştir. Bu nedenle İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer tesislerin güvenliği tam olarak sağlanana kadar Ajans ile iş birliğini askıya alacak" ifadelerini kullanmıştı.

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