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İran'dan flaş Irak kararı: İçişleri Bakan Yardımcısı Mirahmedi açıkladı

 İran, Irak'ta meydana gelen olaylar nedeniyle bu ülkeye açılan tüm kara sınırlarının kapatıldığını ve Bağdat'a uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 10:26
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İran'dan flaş Irak kararı: İçişleri Bakan Yardımcısı Mecid Mirahmedi açıkladı

İran'dan flaş Irak kararı: İçişleri Bakan Yardımcısı Mirahmedi açıkladı
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İran devlet televizyonunun haberine göre, İçişleri Bakanlığı Yardımcısı Mecid Mirahmedi, Irak'taki olaylar nedeniyle bu ülkeyle tüm kara sınırlarının kapatıldığını belirtti.

İranlıları bu ülkeye seyahatten kaçınmaya çağıran Mirahmedi, "Irak'taki istikrarsız ortam nedeniyle İran ve Irak'ın tüm kara sınırlarının kapatıldığını ve kimsenin sınırlardan geçmesine izin verilmeyeceğini vurguluyorum." dedi.

Söz konusu karar, milyonlarca İranlının Erbain törenleri için Irak'ın Kerbela ve Necef kentlerini ziyaret etmeye hazırlandığı sırada geldi.

Öte yandan başkent Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı Yetkilisi Said Çelenderi, Bağdat'a uçuşların ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan İran Havacılık Kurumu Sözcüsü Mir Ekber Rezevi de Erbain törenleri için Necef'te bulunan İran vatandaşlarını ülkeye getirmek için Necef şehrine olağanüstü bir uçuş planı yaptıklarını söyledi.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurmuştu.

Sadr destekçisi bir grup da başkentte hükümet binaları ile yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanan Sadr yanlısı grup, burada hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.

Bunun üzerine Bağdat'ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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