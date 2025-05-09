İran’dan Fox News’a sert yalanlama: Gizli nükleer tesis iddiası çöktü mü?

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İran’dan Fox News’a sert yalanlama: Gizli nükleer tesis iddiası çöktü mü?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fox News’un İran’da “gizli nükleer tesis” bulunduğu iddialarını yalanladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fox News’un İran’da “gizli nükleer tesis” bulunduğu iddialarını yalanladı. Arakçi, bu iddiaların İsrail’in Halkın Mücahitleri örgütü üzerinden yayıldığını belirtti.

Sosyal medya paylaşımında, ABD-İran nükleer müzakerelerinin yeniden başlamasıyla “korkutucu uydu görüntülerinin” servis edildiğini ifade etti.

Arakçi, İsrail’in müzakerelerdeki olumsuz rolüne dikkat çekerek, “İtibarını yitiren Netanyahu, Trump’a talimat vermeye çalışıyor ve eski-yeni kuklaları kullanıyor” dedi. İsrail’in İran’a karşı Saddam Hüseyin döneminden kalan grupları devreye soktuğunu vurgulayan Arakçi, “Bu gruplar ucuz olabilir, ancak onları kullanmak çaresizliğin göstergesidir” ifadesini kullandı.

Fox News, İran’ın Semnan eyaletinde “Rainbow Site” adlı gizli bir nükleer tesis inşa ettiğini iddia etmiş, uydu görüntüleriyle tesisin “Diba Energy Siba” adı altında gizlendiğini ve 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini öne sürmüştü.

Netanyahu: İran’ın nükleer silah edinmesini engellemeye kararlıyımNetanyahu: İran’ın nükleer silah edinmesini engellemeye kararlıyım

Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Papa 14. Leo’ya tebrik mektubu
Erdoğan’dan Papa 14. Leo’ya tebrik
Beyoğlu Kültür ve Sanat Platformu kuruluyor
Beyoğlu Kültür ve Sanat Platformu kuruluyor
Medya patronları mahkemelik oldu: İnsanların aç gözü doymuyor...
Medya patronları mahkemelik oldu: İnsanların aç gözü doymuyor...
Yasa dışı bahis operasyonu: Silivri’de finans evi çökertildi
Yasa dışı bahis operasyonu: Silivri’de finans evi çökertildi
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı