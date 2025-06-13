İran’dan İsrail’e füze yağmuru sonrası yaralı açıklaması

İsrail’in merkezinde Cuma gecesi düzenlenen İran kaynaklı füze saldırıları sonucu 7 kişi hafif şekilde yaralandı. İsrail'in en büyük ilk yardım kuruluşlarından Magen David Adom'un sözcüsü Eli Bin, İsrail Kanal 12’ye yaptığı açıklamada yaralanmaların merkezi bölgelerde meydana geldiğini belirtti. Kanal 12'de yayınlanan görüntülerde, bir yapının füzeyle isabet aldığı görüldü.

Saldırılar sonrasında ülke genelinde alarm sistemleri devreye girdi. İsrail ordusu, İran'dan gelen yeni bir füze dalgasını tespit ettiklerini duyurdu. Kudüs’te bulunan AFP muhabirleri, şehir semalarında güçlü patlama sesleri duyduklarını aktardı. İsrail İç Cephe Komutanlığı tarafından kullanılan resmi mobil uygulama, halkı yaklaşan füzelere karşı uyardı.

Güneydeki Aşkelon kentinden çekilen görüntülerde, bazı füzelerin havada imha edildiği görüldü. Gerginliğin bölgesel çapta büyümesinden endişe edilirken, saldırılar uluslararası toplumda da yankı uyandırdı.