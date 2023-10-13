İran'dan İsrail'e saldırı gözdağı. Orta Doğu'da savaş ateşi yayılıyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına değindi. “Gazze’yi tamamen kuşatma altına alıp vatandaşları bombalayıp karşılık verilmemesini bekleyemezler” dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İran'dan İsrail'e saldırı gözdağı. Orta Doğu'da savaş ateşi yayılıyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına değinerek, "Gazze’yi tamamen kuşatma altına alıp vatandaşları bombalayıp savaş suçları işleyip karşılık verilmemesini bekleyemezler” dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bölgesel turu kapsamında gittiği Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

aw052340-04.jpg

“YENİ GELİŞMELERE TANIK OLABİLİRİZ”

Filistin ve Gazze’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, İsrail’in tamamen kuşattığı Gazze’ye yönelik katliama giriştiğini ve ABD başta olmak üzere bazı tarafların da Tel Aviv yönetimine destek verdiğini hatırlatan Abdullahiyan, “Bu şartlarda her türlü ihtimal gerçekleşebilir ve bölgede yeni gelişmelere tanık olabiliriz.” dedi.

Abdullahiyan, Filistinli grupların 7 Ekim’de İsrail’e yönelik başlattığı “Aksa Tufanı Operasyonu”nun tamamen Filistinlilere özgü ve İsrail yönetiminin radikal yaklaşımlarından kaynaklanan koşulların bir sonucu olduğunu vurguladı.

aw052340-03.jpg

“İSTİŞARELERDE BULUNUYORUZ”

Filistinlileri desteklemeye yönelik her türlü girişimi memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Abdullahiyan, Gazze halkına yardım ulaştırmak için Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle temas halinde olduklarını ve aynı zamanda bölge ülkeleriyle istişareler yaptıklarını belirtti.

İranlı bakan, İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarının durdurulmasının zorunlu olduğunu ve bu hedefe ulaşmada Irak’ın rolünü de çok önemli bulduklarını kaydetti.

"YENİ CEPHE AÇILIR MI"

Bazı ülkelerin yetkililerinin Tahran’a bölgede yeni bir cephe açılmasının ihtimalini sorduklarını aktaran Abdullahiyan, “Biz de onlara gelecekteki olasılıklara ilişkin cevabın, Siyonist rejimin Gazze’deki eylemlerine bağlı olduğunu söyledik.” ifadelerini kullandı.

aw052340-02.jpg

"KARŞILIK VERİLMEMESİNİ BEKLEYEMEZLER"

Abdullahiyan, “Gazze’yi tamamen kuşatma altına alıp vatandaşları bombalayıp savaş suçları işleyip karşılık verilmemesini bekleyemezler” dedi.

Irak Başbakanı Sudani ise ülkesinin Filistin’i her zaman desteklediğini ifade ederek, “Gazze’deki durumun bakanlar ve hatta cumhurbaşkanı düzeyinde incelenmesi için İslam İşbirliği Teşkilatı’nın olağanüstü bir toplantı düzenlemesini destekliyoruz ve bunun yapılması için her türlü yardıma hazırız.” dedi.

Abdullahiyan, Bağdat’taki temaslarının ardından Lübnan’a hareket etti.

aw052340-01-001.jpg

İlgili Haberler
İran Cumhurbaşkanı: İsrail insanlık suçu işliyor
İran Cumhurbaşkanı: İsrail insanlık suçu işliyor
İran ve Suudi Arabistan'dan İsrail sürprizi. ABD geri adım attı
Biden'dan İran'a tehdit gibi mesaj: Çok net bir şekilde şunu ifade ettik: Dikkatli olun
Joe Biden: "İranlılar, dikkatli olun!"
Joe Biden: "İranlılar, dikkatli olun!"
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
İsrail'in "Gazze halkına 24 saat içinde evlerinizi terk edin" çağrısına Mısır'dan tepki Dünya
İsrail'in "Gazze halkına 24 saat içinde evlerinizi terk edin" çağrısına Mısır'dan tepki
ATV kazasında ölen çocukların cenazesinde gözyaşları sel oldu Gündem
ATV kazasında ölen çocukların cenazesinde gözyaşları sel oldu
Ankara'da 'sahte plaka' operasyonu: 8 gözaltı Gündem
Ankara'da 'sahte plaka' operasyonu: 8 gözaltı
Elon Musk'ın Türkiye'ye özel ilgisinin sırrı ortaya çıktı. Gözünü Türkiye'den fışkıran şeye dikmiş Gündem
Elon Musk'ın Türkiye'ye özel ilgisinin sırrı ortaya çıktı. Gözünü Türkiye'den fışkıran şeye dikmiş
Manchester United'dan Altay Bayındır'a müjde. İngiliz devi kararını verdi Spor
Manchester United'dan Altay Bayındır'a müjde. İngiliz devi kararını verdi
Atatürk'e hakaret eden imam hatipli serbest bırakıldı Gündem
Atatürk'e hakaret eden imam hatipli serbest bırakıldı
Bir ilde gösteri ve yürüyüş yasaklandı Yaşam
Bir ilde gösteri ve yürüyüş yasaklandı