İran'dan İsrail'in Gazze saldırılarını bırakmasına ilişkin iddialara yanıt

Kaynak: AA
İran'dan İsrail'in Gazze saldırılarını bırakmasına ilişkin iddialara yanıt

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki saldırılarının kalıcı olarak durdurulması halinde Tahran'ın İsrail'e saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddialara ilişkin, ülkesinin Gazze'deki işgalin sonlandırılmasını, İsrail'i cezalandırmayı ve bu ülkenin saldırılarının tekrarını önlemeye öncelik verdiğini söyledi.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi İravani, Gazze'de ateşkes ve İsrail'in işgalini sona erdirmesi karşılığında bu ülkeye saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair haberlere ilişkin Al Jazeera'ya açıklama yaptı.

İravani, "Önceliğimiz saldırıların kalıcı olarak durdurulmasını ve Gazze'deki işgal güçlerinin geri çekilmesini sağlamaktır. Ayrıca önceliğimiz Şehid Heniyye suikastına karışan saldırganların cezalandırılmasıdır. Diğer önceliğimiz ise İsrail rejiminin terör saldırılarının tekrarını önlemektir." ifadelerini kullandı.

İran'dan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının ardından İsrail'e yönelik saldırı beklenirken, Tahran'ın Gazze'de İsrail saldırılarının kalıcı olarak durdurulması karşılığında saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

Son Haberler
İsrail yine Gazze'ye saldırdı. 25 ölü Dünya
İsrail yine Gazze'ye saldırdı. 25 ölü
Araç sahipleri dikkat: O ücret tekrar alınmaya başlandı! Gündem
Araç sahipleri dikkat: O ücret tekrar alınmaya başlandı!
New York borsası günü düşüşle kapattı Ekonomi
New York borsası günü düşüşle kapattı
Araç sahipleri dikkat! Aşırı sıcaklar bu hale getiriyor Dünya
Araç sahipleri dikkat! Aşırı sıcaklar bu hale getiriyor
Milas'taki yangın ilerliyor: Bir mahalle boşaltıldı Gündem
Milas'taki yangın ilerliyor: Bir mahalle boşaltıldı
Taylor Swift konserine terör saldırısı planlayan 2 kişi gözaltında Dünya
Taylor Swift konserine terör saldırısı planlayan 2 kişi gözaltında