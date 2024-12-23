İran'dan kritik 'Suriye' açıklaması: Bağlantımız yok

Bekayi, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran'ın geçmişte Suriye'ye terörizmle mücadele amacıyla müdahale ettiğini belirtti. Ancak şu anda Suriye'deki mevcut yönetimle doğrudan bir bağlantıları olmadığını vurguladı.

Bekayi, Türkiye ile Suriye konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, "Her aktör ve taraf kendi özel anlatılarına sahip. Ancak bu anlatıların hepsini kabul etmek zorunda değiliz" dedi. Ayrıca, Suriye'de hiçbir İran vatandaşının bulunmadığını ve vatandaşların Suriye'ye gitmesini tavsiye etmediklerini belirtti.

Bekayi, diplomat ve askeri danışmanlarının Suriye'den çıktığını ve şu anda Suriye'de hiçbir İran vatandaşının bulunmadığını düşündüklerini ekledi.