İran'dan o ülkeye şok tehdit! Kimse bunu beklemiyordu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e hitaben yazdığı mektupta, İsrail’in herhangi bir “macerasına” karşı uyarıda bulunarak, “Siyonist rejim” olarak tanımladığı İsrail’in her türlü tehdit ya da yasa dışı eylemine karşı güçlü bir cevap verileceğini ifade etti.

"ABD SUÇA ORTAK"

Shafaq News'den edinilen bilgilere göre, İran’ın, böyle bir saldırı durumunda Washington’u “suça ortak” sayacağını belirten Arakçi, nükleer tesislerini ve materyallerini korumak için “özel önlemler” alabileceklerini, bu önlemlerin ilerleyen süreçte Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) bildirileceğini söyledi.

İran ve ABD, Cuma günü Roma’da beşinci tur nükleer görüşmelerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Ayrı bir açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), İsrail’in askeri saldırı başlatması durumunda “yıkıcı ve kesin bir karşılık” alacağını duyurdu.

"BİZİ KORKUTAMAZLAR"

Devlet medyasına göre, IRGC sözcüsü Ali Muhammed Naeeni, “Savaş söylemleriyle bizi korkutmaya çalışıyorlar ama hesapları yanlış” dedi.

Bu açıklamalar, Axios’a konuşan iki İsrailli kaynağın, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin çökmesi halinde İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine hızlı bir saldırı gerçekleştirmeye hazırlandığını bildirmesinin ardından geldi.

Diplomatlar, ABD-İran nükleer görüşmelerinin başarısız olması ya da İsrail’in kaygılarını karşılamayan bir anlaşmanın yapılması durumunda, İsrail’in askeri eyleme geçebileceğini değerlendiriyor.

Daha önce İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik taleplerini “aşırı ve saldırgan” olarak nitelendirerek, yeni bir nükleer anlaşma olasılığını sorgulamıştı.