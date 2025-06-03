İran’dan ortalığı birbirine katacak tehdit! ‘Bedeli ağır olur’

Orta Doğu'da İsrail'in Gazze'ye acımasız saldırıları ve ABD müdahaleleri devam ederken, gerginlik zaman zaman zirve seviyelere ulaşıyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in ülkesinin nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırıyı “pahalıya ödeyeceğini” ifade ederek, bu tür tehditlerin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti.

"PİŞMAN OLURLAR"

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelattay ile Kahire’de gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Arakçi, “İsrail böyle bir hata yaparsa, pişman olan taraf kendisi olur” ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin Orta Doğu’daki nükleer meselelerde çifte standart uyguladığını iddia eden Arakçi, “Resmî ve gayriresmî İsrailli yetkililerin Gazze’ye yönelik nükleer silah tehditlerine tanık olduk. Ne yazık ki Batı bu tehditleri görmezden geldi. Buna karşılık İran’ın barışçıl nükleer programı üzerindeki baskılar sürüyor” dedi.

İran’ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu belirten Arakçi, “Hiçbir şeyi gizlemediklerini belirterek, “Zenginleştirme faaliyetimiz, İran halkının fedakârlığı ve bilim insanlarımızın çabasıyla elde edilmiş büyük bir başarıdır. Nükleer silah peşinde değiliz, ancak bu alandaki meşru haklarımızdan da vazgeçmeyiz” dedi.