İran'dan Rusya'ya tepki

Kaynak: AA
İran'dan Rusya'ya tepki
İran, Rus-Arap İşbirliği Forumu sonrasında, kontrolünde olan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de hakimiyet iddiasında bulunduğu Basra Körfezi'ndeki üç ada hakkında yapılan ortak açıklamaya tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Fas’ın Marakeş kentinde yapılan 6. Rus-Arap Forumu sonrasında yayımlanan sonuç bildirisinde, Basra Körfezi’ndeki Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarına ilişkin ifadeleri değerlendirdi.

Bildirideki ifadelerin aksine, İran’ın söz konusu 3 adadaki “egemenliğinin müzakereye açık olmadığını” paylaşan Kenani, “Fars (Basra) Körfezi’nin mavi sularında yer alan İran adaları Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb, sonsuza kadar İran’a aittir ve İran topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Fas’ın Marakeş kentinde gerçekleştirilen 6. Rus-Arap Forumu sonrasında yayınlanan ortak açıklamada, “BAE’nin, Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adalarıyla ilgili İran ile yaşadığı anlaşmazlığa uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ve ikili müzakereler yoluyla barışçıl bir çözüme ulaşma girişimi dahil olmak üzere tüm barışçıl çabalara destek” vurgusu yapılmıştı.

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