İran'dan saldırmazlık paktı teklifi

İran lideri Hamaney'in Askeri Başdanışmanı Safevi, Şangay İşbirliği Örgütü'ne kalıcı barış için "saldırmazlık paktı" imzalanması önerisinde bulundu.

İran'dan saldırmazlık paktı teklifi

İran, Şangay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üye ülkelerin ortak güvenlik tesis etmesi amacıyla aralarında "saldırmazlık paktı" imzalanmasını istedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pekin Xiangshan Forumu'na katılmak için Çin'e giden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Askeri Başdanışmanı Yahya Rahim Safevi, Çin Askeri Bilimler Akademisi'ni ziyaret etti.

'ÇİN VE İRAN HER TEHDİDE KARŞI ORTAK ANLAYIŞ İÇİNDE OLMALI'

Safevi, Çinli yetkililerle yaptığı görüşmede, "Çin ve İran silahlı kuvvetleri, her türlü tehdit ve ortak çıkarlar konusunda ortak bir anlayışa varmalıdır." dedi.

Pekin Xiangshan Forumu'nun "Ortak Güvenlik ve Sürdürülebilir Barış" sloganına işaret eden Safevi, "Öncelikle Şangay İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler arasında ortak güvenlik ve kalıcı barışın gerçekleştirilmesini öneriyorum. Bunun modeli de üyeler arasında bir saldırmazlık paktının imzalanması olabilir." dedi.

İran, eylülde Semerkant'ta yapılan ŞİÖ Zirvesi'nde örgüte tam üye olarak katılmıştı. Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Pakistan, Hindistan ve son olarak İran'ın üye olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü, üye ülkeler arasında karşılıklı güven, iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ile bölgesel barış ve istikrarın korunmasını amaçlıyor.

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